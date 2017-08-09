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У Латвії заборонили школярам складати іспити російською мовою

У Латвії заборонили школярам складати іспити російською мовою
Латвійський уряд скасував право випускників дев’ятих та дванадцятих класів обирати російську мову для того, щоб складати іспити саме цією мовою, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Ініціатором такої законодавчої зміни стало Міністерство освіти Латвії. Донині було встановлено, що учні шкіл для нацменшин мають право обирати російську мову в якості мови, якою вони будуть складати іспити. Однак відтепер з нового навчального року випускники 12-х класів мають складати іспити лише латиською мовою, а для випускників 9 класів це нововведення діятиме з 2020 року.

Нові правила передбачають, що школярам не можна буде відповідати на предмет російською мовою, а матеріалів для іспитів не будуть дублюватися іншими мовами, крім латиської, якщо мова не йде про мовні дисципліни. Своє рішення у Міносвіти Латвії пояснили тим, що вони прагнуть допомогти випускникам шкіл, аби ті мали змогу знайти себе в обраній спеціальності на ринку праці, де існує чітка вимога володіння державною мовою на високому рівні. Наразі у Латвії функціонують 168 початкових та 108 середніх навчальних закладів, учні яких навчаються російською мовою.
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