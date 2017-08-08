У Євросоюзі загострюється «яєчний скандал»

Скандал довкола продукції, що загрожує здоров’ю всіх, хто її вживає, в країнах Європейського Союзу розгортається й надалі. Після того як з магазинів низки країн було вилучено мільйони яєць, які містять небезпечні речовини, у Нідерландах вирішили перевіряти курятину, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
У відомстві з контролю якості продуктів харчування Нідерландів ухвалили рішення про перевірку якості курятини. Фахівці прагнуть встановити наявність пестициду фіпронілу у продукції. Щоправда заплановані заходи передбачені лише для тих птахофабрик, які спеціалізуються не тільки на виробництві курятині, а й випуску яєць. В період, поки на птахофабриках триватимуть перевірки, їм забороняється продавати курятину до тих пір, поки вони не отримають відповідні дозволи після завершення всіх перевірок.
Варто нагадати, напередодні в результаті виявлення яєць, що забруднені пестицидом фіпронілом лише на території Нідерландів тимчасово закрили понад 140 птахофабрик. Крім Нідерландів, декілька десятків виробництв закрили також у Бельгії.