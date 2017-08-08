валюта
СпецтемаЭксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Немцы грубо ответили послу Украины из-за гастролей группы Scooter в Крыму

Немцы грубо ответили послу Украины из-за гастролей группы Scooter в Крыму
Телеканал Германии ответил Андрею Мельнику, украинскому послу в Германии, на призыв вывести солиста группы из состава жюри популярного немецкого шоу в связи с его гастролями в Крыму.

Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, в пресс-релизе телеканала отмечается, что «Украины это не касается, и ей не надо лезть в дела Германии». «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера, либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - заявили представители телеканала. Что касается Мельника, то он ранее опубликовал пост на своей странице в Твиттере. «Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства», - отметил дипломат.

Напомним, что немецкая группа побывала в Крыму, где приняла участие в фестивале в Балаклаве. Музыканты после концерта пообещали снова вернуться в Крым. На следующий день в Украине против группы завели уголовное производство.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
7938

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Український журналіст Павло Казарін пояснив у своєму блозі на порталі «Обозреватель» чому найбільший інфраструктурний проект, запланований росіянами в окупованому Криму – міст через Керченську

07 авг 2017
6552

Блогер: у країні вже почався голод

Блогер Аnti-colorados ділиться міркуваннями про долю країн, де переміг «совок», - як інформує новинний ресурс replyua.net, відповідний допис розміщено у персональному блозі оглядача на порталі

07 авг 2017
5489

Блогер: я вдячний росіянам за те, що вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати

Ресурс replyua.net нагадує, що дискусії на тему: «Що відбудеться, коли ми врешті звільнимо Донецьк?» тривають вже не перший рік. Блогер та волонтер Тім Златкін теж поділився міркуваннями з цього

Последние новости

Ответ будет жестким: Елкин показал, как Путин ответит на санкции

Синоптики предупредили о возвращении аномальной жары

Ученые назвали самую большую опасность для современных людей

Розенблат заявив, що у нього немає закордонних паспортів

Российские пенсионеры начали экономить на самом необходимом, - исследование

«Нафтогаз» планує значно збільшити суму позову до «Газпрому»

Корреспондент: одиссея Саакашвили получила продолжение

Ученые: скоро люди научатся телепортироваться

Саакашвили заявил, что в Украине преодолеть коррупцию «намного легче», чем в Грузии

В Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина

Немцы грубо ответили послу Украины из-за гастролей группы Scooter в Крыму

Олег Пономарь: скоро в Києві війська НАТО пройдуть урочистим маршем, а ми продовжуємо боятися, що Путін щось затіває

Левые Германии обвинили Вашингтон в бесцеремонности и заявили о желании сотрудничать с Россией

СМИ: из-за новых санкций США Россия может лишиться газового рынка Европы

Гордон: США ввели новые санкции только по одной причине

Стеценко: прежде, чем винить за высказывания немцев, давайте сами решим, готовы ли мы воевать за Крым?

Названы обязательные последствия новых антироссийских санкций

Муждабаєв: Навіть смерть Путіна не допоможе швидко повернути Крим

Марчук розповів, чому Медведчук представляє Україну в переговорах з Путіним

Украинцы напомнили Соловьеву о его прогнозах относительно войны между Россией и Украиной

 Новости за день