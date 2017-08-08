Немцы грубо ответили послу Украины из-за гастролей группы Scooter в Крыму

Телеканал Германии ответил Андрею Мельнику, украинскому послу в Германии, на призыв вывести солиста группы из состава жюри популярного немецкого шоу в связи с его гастролями в Крыму.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, в пресс-релизе телеканала отмечается, что «Украины это не касается, и ей не надо лезть в дела Германии». «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера, либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - заявили представители телеканала. Что касается Мельника, то он ранее опубликовал пост на своей странице в Твиттере. «Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства», - отметил дипломат.
Напомним, что немецкая группа побывала в Крыму, где приняла участие в фестивале в Балаклаве. Музыканты после концерта пообещали снова вернуться в Крым. На следующий день в Украине против группы завели уголовное производство.