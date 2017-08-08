Левые Германии обвинили Вашингтон в бесцеремонности и заявили о желании сотрудничать с Россией



По мнению кандидата в канцлеры ФРГ Сары Вагенкнех, которая является одним из председателей оппозиционной Левой партии в немецком Бундестаге, Европе необходимо соответствующим образом отреагировать на недавно введенные Вашингтоном антироссийские санкции, а также начать новую политику по отношению к России, соответствующую интересам Европейского Союза. Как



«В Конгрессе



«Факт того, что в СвДП помнят о таких внешнеполитических традициях стоит только приветствовать», - отметила немецкий политик.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе По мнению кандидата в канцлеры ФРГ Сары Вагенкнех, которая является одним из председателей оппозиционной Левой партии в немецком Бундестаге, Европе необходимо соответствующим образом отреагировать на недавно введенные Вашингтоном антироссийские санкции, а также начать новую политику по отношению к России, соответствующую интересам Европейского Союза. Как передает replyua.net , такое мнение немецкий политик озвучила в интервью одному из изданий, представляющему медиагруппу Funke.«В Конгрессе США недавно были приняты решения относительно санкций, которые свидетельствуют о том, что Вашингтон совершенно бесцеремонно пытается поставить собственные интересы в центр внешнеполитической деятельности. Именно поэтому политика Европы и Германии, в том числе должна быть адаптирована для защиты собственных интересов», - отметила Вагенкнех. Она также считает, что для достижения мира и безопасности европейские страны должны возобновить «традиции политики разрядки напряженных отношений» относительно России.«Факт того, что в СвДП помнят о таких внешнеполитических традициях стоит только приветствовать», - отметила немецкий политик.