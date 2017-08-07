В МЗС України назвали «недружнім кроком» розміщення на нових паспортах Польщі зображення Меморіалу орлят у Львові

В українському зовнішньополітичному відомстві передали ноту протесту польському послу Яну Пєкло. Як передає replyua.net, підставлю для такого кроку стали наміри офіційної Варшави розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення Меморіалу орлят на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це зазначається у тексті заяви МЗС України.
«Українська сторона вважає, що Польща вдається до недружнього кроку, результатом якого можуть стати негативні тенденції в українсько-польських відносинах», - наголошується у заяві. Також підкреслюється, що саме історики повинні давати належну оцінку подіям давнини, а політизація деяких історичних фактів не має жодного сенсу.
Як відомо, наступного року, на честь сотої річниці незалежності в Польщі очікується випуск паспорта з оновленим дизайном. Серед вже погоджених малюнків є зображення меморіалу, присвяченого польським військовим, віддавши своє життя під час боїв з армією Західноукраїнської народної республіки і більшовиками в 1918-1920 роках. Окрім цього, влада Польщі не виключає можливості розміщення зображення Святих воріт у Вільнюсі. У зв’язку з цим свою незгоду вже встиг висловити керівник литовської дипломатії Лінас Лінкявічюс.