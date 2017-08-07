У Siemens знайшли вихід довкола скандалу з турбінами

У німецькій компанії Siemens знайшли вирішення скандалу, що розгорівся довкола газових турбін їх виробництва, які придбала Росія і доправила в анексований Крим попри задіяні санкційні обмеження, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Німецька компанія вважає, що простим вирішенням конфлікту з Російською Федерацією є викуп турбін. Таку заяву озвучив представник Siemens Філіп Енч. Він зазначив, що технічно це виглядало б як домовленість про ціну, яку одна із сторін готова заплатити за повернення турбін. Щоправда існує ще один варіант. За словами Енча, у Siemens розглядають варіант щодо повернення закуплених турбін на ТЕЦ у Тамані, як і було обговорено під час підписання договору, через позов, що було спрямовано до Московського Арбітражного суду. Енч зауважив, що всі чотири турбіни перемістили до окупованого РФ Криму попри попередні домовленості.
Нагадаємо, 4 серпня Європейський Союз розширив дію санкцій проти Росії в зв’язку зі скандалом щодо поставок турбін в Крим. До санкційного переліку було додано 3 фізичні особи, які причетні до доставки турбін в Крим, а також 3 російські компанії.