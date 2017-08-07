Німецький уряд відреагував на заяву лідера лібералів ФРН щодо Криму

Уряд Німеччини вперше офіційно прокоментував заяву керівника Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера, який заявив, що на проблему Криму треба закрити очі, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер заявила, що позиція федерального уряду Німеччини щодо анексії Кримського півострова залишається незмінною, як і позиція всього Європейського Союзу: загарбання півострова це порушення міжнародного права, що ставить під питанням мир в Європі. Представниця німецького уряду також нагадала, що канцлер Ангела Меркель неодноразово повідомляла, що вона відстоює пошуки дипломатичного розв’язання конфлікту та позицію, що анексію Криму не можна прийняти.
Варто нагадати, напередодні Крістіан Лінднер заявив в розмові з журналістами, що наразі необхідно досягти перезавантаження відносин з Російською Федерацією. Політик зауважив, що анексія Криму неприйнятна, однак він вважає, що нині варто заморозити питання Криму і не прив’язувати його до інших тем відносин з Москвою, а також варто поетапно скасовувати санкції проти РФ, не чекаючи повного виконання Мінських домовленостей.