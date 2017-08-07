Латвія, Литва та Німеччина почали військові навчання у Балтійському морі

У територіальних водах Литви в Балтійському морі в понеділок, 7 серпня, розпочалися щорічні військові навчання військово-морських флотів за участю Литви, Латвії та Німеччини, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Військово-морські сили Литви залучили до навчань судно забезпечення "Varonis" і протимінний корабель "Rusins", німецький флот — мінний тральщик "Pegnitz". Литва представила штабний корабель "Jotvingis", протимінні кораблі "Suduvis" і "Kursis", патрульні катери"Aukstaitis" і "Selis", пошуково-рятувальне судно "Sakiai" і портовий катер, а також команду підводних дій Військово-морських сил.
Передбачається, що навчання триватимуть до 11 серпня. За цей час військові трьох країн мають наміри відпрацювати такі морські навички як маневрування кораблів, процедури зв’язку, артилерійську перестрілку, захисні заходи в разі нападу надводних цілей. Крім того, планується попрактикуватися у проведенні пошуково-рятувальних навчань, а також провести тренування щодо захисту від асиметричних загроз. Окремі завдання матимуть мінні тральщики, які проведуть процедури пошуку мін.