Влада Грузії направила запит у Польщу щодо точного місцезнаходження Михайла Саакашвілі

Грузинський Мін’юст звернувся із офіційним запитом до своїх колег у Польщі з метою отримання даних про те, де нині перебуває колишній президент Грузії та екс-громадянин України Михайло Саакашвілі. Як передає replyua.net з посиланням на агентство Polska Agencija Prasowa, таку інформація була надана прес-секретарем Окружної прокуратури Варшави Лукашем Лапіньским. Він зазначив, що Тбілісі надіслав відповідний запит сьогодні, сьомого серпня. «Враховуючи факт отримання даного запиту, було дано доручення Правовій охороні та поліції вжити усі відповідні заходи»,- наголосив він.
Раніше стало відомо, що минулої п’ятниці, четвертого серпня, Михайло Саакашвілі прибув літаком до Польщі, де став учасником пам’ятного заходу, присвяченого Варшавському повстанню. Тоді колишній грузинський президент заявив, що не перетинав кордон України та Польщі, а до Варшави прибув літаком зі Сполучених Штатів.
Тим часом, грузинська Головна прокуратура стверджує, що на батьківщині Саакашвілі по відношенню до нього проводиться розслідування чотирьох кримінальних справ, а сам політик може на одинадцять років потрапити до в’язниці.