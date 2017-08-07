валюта
СпецтемаПономарь: самые важные санкционные и военные новости

Влада Грузії направила запит у Польщу щодо точного місцезнаходження Михайла Саакашвілі

Влада Грузії направила запит у Польщу щодо точного місцезнаходження Михайла Саакашвілі
Грузинський Мін’юст звернувся із офіційним запитом до своїх колег у Польщі з метою отримання даних про те, де нині перебуває колишній президент Грузії та екс-громадянин України Михайло Саакашвілі. Як передає replyua.net з посиланням на агентство Polska Agencija Prasowa, таку інформація була надана прес-секретарем Окружної прокуратури Варшави Лукашем Лапіньским. Він зазначив, що Тбілісі надіслав відповідний запит сьогодні, сьомого серпня. «Враховуючи факт отримання даного запиту, було дано доручення Правовій охороні та поліції вжити усі відповідні заходи»,- наголосив він.

Раніше стало відомо, що минулої п’ятниці, четвертого серпня, Михайло Саакашвілі прибув літаком до Польщі, де став учасником пам’ятного заходу, присвяченого Варшавському повстанню. Тоді колишній грузинський президент заявив, що не перетинав кордон України та Польщі, а до Варшави прибув літаком зі Сполучених Штатів.

Тим часом, грузинська Головна прокуратура стверджує, що на батьківщині Саакашвілі по відношенню до нього проводиться розслідування чотирьох кримінальних справ, а сам політик може на одинадцять років потрапити до в’язниці.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
4418

«Не стоит сильно возбуждаться»: в РФ рассказали о сути «серьезной игры» Путина в Украине

Относительно итогов состоявшихся переговоров между американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нет никакого смысла «сильно возбуждаться», так как

06 авг 2017
4124

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

Российские эксперты в разных отраслях, а также примкнувшие к ним специалисты с разных трибун рассказывали, что для Европейцев не так важна репутация, как бизнес и поэтому бизнес будет обходить

06 авг 2017
3195

Когда в Польше запретили «Четыре танкиста и собака», поступили вполне по-большевистски, – блогер

В Польше запретили известный на постсоветском пространстве фильм «Четыре танкиста и собака» из-за его «тлетворного» влияния и коммунистической пропаганды. Как пишет в своем блоге блогер Павел

06 авг 2017
3166

Радник керівника МВС нагадав слова Бережної про «клоунів у вишиванках» та «кастрюлеголових»

Михайло Апостол, який є радником міністра внутрішніх справ, нагадав окремі скандальні заяви екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної, яка загинула днем раніше в автокатастрофі в Хорватії,

Последние новости

Блогер: хто постраждає від російських «антисанкцій»?

Блогер: важливі підприємства знову віддають Фірташу, Ахметову і Коломойському

У Siemens знайшли вихід довкола скандалу з турбінами

Киеву придется докупить около 700 сотен паркоматов

Блогер: Саакашвілі та Янукович вже почали дружити?

Німецький уряд відреагував на заяву лідера лібералів ФРН щодо Криму

Латвія, Литва та Німеччина почали військові навчання у Балтійському морі

Активісток Pussy Riot затримали після акції на підтримку Сенцова

Блогер розповів, як російські пропагандисти викривають правду про «ідеальне життя в ДНР», самі того не розуміючи

Влада Грузії направила запит у Польщу щодо точного місцезнаходження Михайла Саакашвілі

За півроку «Газпром» в 11 разів зменшив свій чистий прибуток

У Житомирській області виявили вантажівку зі львівськими відходами

Журналіст назвав справжню кількість кримчан, які були прихильниками анексії Криму

Віднині другий блок Зміївської ТЕС працює на газовому вугіллі

Гройсман пообіцяв, що піднімати пенсійний вік не будуть

Блогер: 4,5 миллиона гривен – стоимость чести партии «Самопомощь»

Блогер: наши еврооптимисты тоже считают, что о Крыме можно на время забыть, как и их денежный донор в ФРГ?

Зубко розповів, яку реформу найбільше серед інших підтримують у ЄС

За два года в Украину не пустили 20 тысяч граждан России

Муждабаєв пояснив, чому російські громадяни не їдуть відпочивати в Крим

 Новости за день