Стали известны шокирующие подробности гибели принцессы Дианы

Отец Анри Поля, водителя автомобиля, в котором погибла принцесса Диана, заявил о том, что его сын стал случайной жертвой очень большого заговора.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, отец погибшего водителя рассказал, что Доди аль-Файеда и принцессу Диану убили намеренно, а его сын стал случайной жертвой. Анри Поль, исполнявший обязанности главы службы безопасности парижского отеля Ritz, находился за рулем автомобиля Mercedes, который 31 августа 1997 года разбился в туннеле. Интересно и то, что официальных и неофициальных версий этой трагедии было очень много – СМИ писали, что якобы водитель находился в нетрезвом состоянии, превышал скорость. Выдвигалась и версия о том, что папарацци ослепили водителя, и тот не смог справиться с управлением.
Однако главной, наиболее правдоподобной, остается версия о том, что это было убийство, организованное спецслужбами. Королевская семья и власти Великобритании якобы были против союза богатого мусульманина и Дианы, и они догадывались, что пара собирается пожениться. Отец водителя заявил, что его сын был честным человеком и ничего не знал об этом заговоре.