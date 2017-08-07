Через пять лет Польша может отказаться от российского газа

В Польше хотят уже через пять лет существенно сократить импорт российского газа или вообще от него отказаться. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от главы внешнеполитического ведомства этой страны Витольда Вашиковского. Ныне действующий договор на поставку российского голубого топлива польским потребителям действителен до начала 2020 года. По словам Ващиковского, его продление является реальным только при условии, если Москва предложит цену, которая будет ниже нынешней. «Возможно, да. Однако для этого РФ должна предложить более низкую цену, чем сегодня», – сказал Ващиковский. Главный польский дипломат отметил, что его стране удается обеспечить треть потребностей в газе благодаря собственным ресурсам. Еще такой же объем газа страна надеется покрыть за счет СПГ-терминала.
По словам Витольда Ващиклвского, Польша занимается активным строительством инфраструктуры для диверсификации поставок газа и через пять лет сможет полностью отказаться от российского газа или снизить зависимость от него.
«В начале лета наша страна уже приняла один американский танкер. В техническом плане это является возможным, поэтому сейчас ждем предложений американцев по цене. Также с Данией и Норвегией мы подписали договор, чтобы построить Baltic Pipe», — сказал он.