Федеральные выборы в Германии конечно же не могут обойтись без российского вмешательства. Даже, если пофантазировать и представить себе, что Путин поручил всему «военно-географическому обществу» вести себя сдержано и не вмешиваться в дела других государств на самом деле такого не будет. Вопрос только – где, в какой форме и с каким грохотом должно состояться это вмешательство. Об этом в своем блоге пишет известный украинский философ и политолог Александр Морозов.
«С точки зрения укрепления репутации глобального «Личо Джелли» следует просто сломать почтовые ящики лидерам обеих партий. Это прекрасно вписалось бы в «общую струю». Но, пожалуй, в Германии это не будет иметь того эффекта, что в США. Нет такого раскола, как был у американцев вокруг борьбы Трампа и Клинтон», – написал Морозов. Он отмечает, что есть еще попытка – мобилизовать «русскоговорящих немцев», но она уже провалилась. Авантюрист Ремпель с партией «Единство», это тот который громко заявлял, что 500 тысяч немцев готовы переселиться в Крым, лишь бы сбежать от ужасов сексуального воспитания в школах, в плохом состоянии – он 3 сентября проводит «всегерманский съезд русскоговорящих немцев», но это не съезд, а скорее пустая трата времени.
По словам политолога, вот и остаются у Путина лишь «мигранты», но и тут не все гладко. «В феврале 2017 года ZDF показало фильм о том, что чеченская община в Германии инфильтрована русской разведкой и там бурно цветет «кадыро-путинизм». То есть и здесь немцы уже подготовились и послали «сигнал» о своей готовности. Иначе говоря, Путину придется проявить некоторую креативность, чтобы вывести «русское вмешательство» к рампе немецкой политики на выборах в Бундестаг», – подытожил Александр Морозов.