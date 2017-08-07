МИД Польши: Россия отказывается предоставлять документы по делу о Смоленской катастрофе

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Польши, заявил о том, что Россия уже семь лет отказывается предоставлять материалы по делу об авиакатастрофе, произошедшей под Смоленском, в результате которой погиб Качиньский, президент Польши.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, глава МИД подчеркнул, что такое поведение Москвы наносит ущерб отношениям двух стран. «В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение», заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, между Польшей и Россией возникла напряженность весной 2010 года – сразу после того, как произошла авиакатастрофа.
Напомним, что недавно были вскрыты захоронения Леха Качиньского и Бронислава Квятковского, и в их могилах эксперты обнаружили останки других тел. В авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек, большинство из которых занимали высокие посты в Польше.