Возле Эйфелевой башни предотвращен теракт

В полиции Франции заявили о том, что мужчину, который попытался пройти на Эйфелеву башню, задержали, и при нем был нож. Как сообщает replyua.net со ссылкой на BFM TV, позже задержанный заявил о том, что связан с террористами «Исламского государства».
Источник сообщает, что мужчин родился в Мавритании в 1998 году, и у него французское гражданство. Он также заявил, что его целью были военные. Ранее молодой человек проходил лечение в психиатрической больнице, потом его выписали, но в конце июля началось очередное обострение болезни, и он снова попал в клинику, однако был отпущен домой на выходные дни, когда и попытался совершить теракт. Контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование после задержания мужчины.
Оно ведется по делу о преступном террористическом сговоре с целью совершить покушение на людей, а также по делу о покушении на убийство представителей государственной власти. Напомним, что Париж уже неоднократно атаковали террористы, и в стране долгое время действовал режим чрезвычайной ситуации.