Варшава поскаржилася на Москву через катастрофу у Смоленську

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський дав інтерв'ю виданню «РИА Новости», під час якого звинуватив російську владу у відсутності бажання співпрацювати у справі про авіакатастрофу біля Смоленська, передає replyua.net. За словами високопосадовця, у Москві відмовляються надавати Варшаві необхідну документацію відносно цієї справи.
«Ось вже протягом семи років нам не вдається отримати від росіян інформацію, нам не надають уламки літака, документи, ми позбавлені можливості співпраці з російським правосуддям, аби отримати інформацію про те, що саме спричинило аварію», - пояснив Ващиковський, підкресливши, що через таку ситуацію погіршуються двосторонні відносини між Варшавою і Москвою. «І така проблема у нас існує ще з 10 квітня 2010 року, коли власне трапилася сама катастрофа», - додав міністр.
Нагадаємо, що після розкриття поховання польського генерала Броніслава Квятковського, в ньому було виявлено останки ще семи осіб. Більше того, у могилі Леха Качинського знайшли останки інших тіл. Зазначимо, що на борту літака, окрім екс-президента Польщі Леха Качинського, перебувало 95 осіб, всі вони загинули.