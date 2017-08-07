Еврокомиссар: Великобритания еще долго будет платить ЕС после Brexit

Великобритании еще долго придется выплачивать Брюсселю компенсационные выплаты, это продлится минимум до 2020 года. Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, такую точку зрения в интервью изданию Bild озвучил Гюнтер Эттингер, европейский комиссар по вопросам бюджетной политики. Со слов высокопоставленного чиновника, британские власти еще некоторое время будут вынуждены нести финансовое бремя в связи с долгосрочными программами Евросоюза, в которых ранее обязалась принимать участие Великобритания.
Вместе с тем, известно, что после Brexit ЕС за год, так или иначе, недосчитается от 10 до 12 млрд. евро бюджетных средств. Все эти пробелы планируется покрыть через сокращения расходов, а также повысив финансовую нагрузку на другие страны.
В свое время журналисты The Telegraph, сославшись на ряд правительственных источников, сообщили, что британские власти дали согласие выплатить в пределах 36 миллиардов фунтов стерлингов (что равно сорока миллиардам евро), чтобы иметь возможность урегулировать свои обязательства финансового характера после выхода из ЕС.