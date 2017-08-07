МИД Польши: На Донбассе не внутренний конфликт, а российская агрессия

По мнению главы МИД Польши Витольда Ващиковского, на Донбассе сейчас наблюдается не конфликт внутреннеполитического характера, а непосредственная агрессия со стороны Росси, подобно ситуации в Крыму, который в результате Москва незаконно аннексировала. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости».
«Начать все нужно с определения проблемы. Ни о каком украинском кризисе речь не идет. Россия ведет агрессивную политику против Украины. В Кремле дали приказ направить российские войска в Крым, и Россия является инициатором восстания на Донбассе», - подчеркнул Ващиковский. Польский министр добавил, что нужно говорить именно о противостоянии между Москвой и Киевом, а не о внутреннем конфликте.
«И данная проблема касается не только Польши, но и всего международного сообщества. Москва прибегла к нарушению норм международного права и двусторонних законодательных актов между РФ и Украиной. И наше задание – эти факты признать», - добавил Ващиковский. Как известно, ранее главный польский дипломат сказал, что в Варшаве могут заблокировать возможность вступления Украины в ЕС в случае отсутствия в Киеве решения исторических вопросов, касающихся личности Степана Бандеры.