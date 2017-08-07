В Эстонии начали проводить учения с участием авиации американской Национальной гвардии

Уже сегодня, седьмого августа, будет дан старт совместным учениям Нацгвардии американского штата Мэриленд и Сил обороны Эстонии. Как сообщает replyua.net, информация соответствующего содержания была представлена в Главном штабе Сил обороны страны.
«В этих учениях американскую сторону представят десять штурмовиков А-10 Thunderbolt, четыре вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных специалистов Национальной гвардии США. Позавчера они уже прибыли в полном составе на авиационную базу Эмари возле Таллинна. Предполагается, что принимать участие в Эстонии также будут представители штаба ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд», - идет речь в тексте сообщения. Кроме того, участие в этих учениях будет принимать находящийся на эстонской территории батальон Североатлантического альянса и представители военизированной группы «Кайтселиит» («Союз обороны»).
К тому же, согласно информации ABNews, на сегодня запланировано проведение встречи министра обороны Эстонии Юри Луйка и руководителя Национальной гвардии штата Мэриленд Линды Сингх.