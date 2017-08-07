Французы требуют прекратить содержание жены Макрона на бюджетные средства

Более 180 тысяч граждан Франции подписали петицию, требуя прекратить содержание супруги президента Эммануэля Макрона на бюджетные средства. Как информирует replyua.net, петиция была размещена на сайте Change.org .
Авторы электронного прошения выступают против того, чтобы власти Франции присвоили Брижит Макрон официальный статус. В ходе предвыборной кампании Макрон предложил создать соответствующий регламент, который смог бы определить официальный статус жены главы государства. Он объяснил, что это могло бы позволить контролировать уровень ее расходов. Как отметили авторы петиции, бюджетные средства не должны выделяться на содержание первой леди страны, и для этого нет ни одной причины.
«У Брижит Макрон уже есть команда из нескольких сотрудников, двух секретарей и двух сотрудников службы безопасности. Этого достаточно», - подчеркнули авторы прошения и отметили, что вопрос о содержании первой леди должен решаться на референдуме, а не французскими властями. Напомним, что ранее в парламенте Франции приняли решение о том, чтобы запретить депутатам принимать на работу родственников.