Ващиковский: Украина не может сформулировать историческую идентичность

Витольд Ващиковский, глава МИД Польши, заявил о том, что еще в прошлом году поляки предлагали Украине отказаться от героизации представителей УПА и ОУН.
Как передает replyua.net, об этом Ващиковский рассказал в интервью российскому изданию Коммерсант. По словам польского министра, Украина так и не смогла сформулировать свою историческую идентичность, чтобы заложить фундамент для патриотизма, но многие считают его национализмом. «Не стройте историческую идентичность на личности, например, Шухевича. От этого могут пострадать европейские устремления Украины. Ведь члены ОУН-УПА участвовали не только в преступлениях против поляков, но и в Холокосте», - заявил Ващиковский.
По его словам, когда Петр Порошенко был в Польше в конце прошлого года, ему в качестве примера назвали Израиль, который переосмыслил Холокост. Глава МИД при этом заметил, что Порошенко согласился, отправил инициативу в украинский МИД, но ответа до сих пор нет, однако Польша все-таки надеется его получить, и с Украиной должна продолжаться дискуссия в этом направлении.