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Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным
Российские эксперты в разных отраслях, а также примкнувшие к ним специалисты с разных трибун рассказывали, что для Европейцев не так важна репутация, как бизнес и поэтому бизнес будет обходить антироссийские санкции и играть в свою игру. Но сложилось все совсем не так, как кому-то представлялось и байка о том, что Siemens наплюет на протесты какой-то там Украины, потому что российский рынок важнее так и осталась байкой. Об этом в своем блоге пишет известный блогер Андрей Алексин.

По его словам, Siemens наплевал как раз на российский рынок и объявил о своих собственных санкциях против России – за подлость поставить его турбины в Крым: репутация – слишком дорогая вещь, куда как больше, чем весь российский рынок. Просто нам это в диковинку: репутация. «Вот видите, как складывается? Кричат: Европа не восприняла американские санкции против России, потому что она пострадает! На самом же деле все не так», – написал блогер.

Вот и председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер, который было начал умничать в каком-то интервью насчет того, что, мол, давайте временно забудем о Крыме, наладим отношения с Путиным – и все тут же закричали: вот, видите? - Европа против санкций! Сколько там той Украины! Прибыль важнее! Блогер отмечает, что буквально на следующий день этот лидер немецких либералов срочно выпустил новое интервью, заявив, что его не так поняли, он всегда был против Путина. Более того, он заявил, что вся его партия против и аннексий они не признают.
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