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Лондон готовий заплатити за вихід з ЄС за однієї умови – ЗМІ

Лондон готовий заплатити за вихід з ЄС за однієї умови – ЗМІ
Керівництво Великої Британії заявило офіційному Брюсселю про готовність заплатити Європейському Союзу 40 мільярдів євро за вихід з об’єднання, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Про це сповістило видання The Telegraph, довідавшись такі дані від інформаторів у владних колах. За інформацією видання, Сполучене Королівство готове піти на такі поступки, але лише за умови, що Європейський Союз надасть свою згоду на обговорення фінансового врегулювання як складової майбутнього договору про відносини Великобританією та ЄС після Brexit. Раніше у Лондоні навпаки гостро відкидали можливість сплати британською стороною будь-яких коштів за вихід з об’єднання, а також звучали заяви про наміри вимагати інвестиції Великобританії з Європейського інвестиційного банку. Як зазначили урядові джерела, офіційний Лондон вважає таку міру як виплата 40 мільярдів євро для ЄС єдиним способом вийти з глухого кута, в якому опинилися переговори.

Нагадаємо, ще одним спірним питанням в переговорах щодо брекзиту, залишається питання прав громадян країн ЄС на території Великобританії та британців в державах Євросоюзу вже після Brexit.
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