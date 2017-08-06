валюта
СпецтемаПовторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Литва заступилася за Саакашвілі

Литва заступилася за Саакашвілі
Керівник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс звернувся до офіційного Києва з закликом, аби українська влада дала колишньому керівнику Одеської обласної державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі змогу відстоювати в суді своє право на українське громадянство, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Лінкявічюс наголосив, що Саакашвілі має отримати можливість захищати свої права у прозорому судовому процесі. Також очільник зовнішньополітичного відомства Литви підкреслив, що литовська влада і надалі буде підтримувати Україну, однак водночас вони вимагають, аби Київ не обмежував права політичної опозиції. Лінкявічюс зауважив, що особливо важливо, аби в Україні при цьому були всі необхідні умови для боротьби з корупцією.

Варто нагадати, 26 липня стало відомо, що екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. На той час Саакашвілі перебував з візитом у США. Сам політик заявив, що вважає таке рішення влади виключно політично мотивованим і в такий спосіб президент Петро Порошенко намагається позбутися політичних конкурентів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: самые важные санкционные и военные новости

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
06 авг 2017
5386

Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Восточноевропейские государства теперь видят в Украине реальную мощь, и эту страну они считают единственной во всем регионе, способной противостоять российской агрессии. Как передает replyua.net со

Последние новости

Компания из США инвестирует 100 миллионов долларов в добычу золота в Украине

Лавров пояснив Тіллерсону сутність контрзаходів Москви на санкції США

Литва заступилася за Саакашвілі

Волкер зустрінеться у Москві із Сурковим

Протягом двох років РФ знищила 17 тисяч санкційних продуктів

У Рівному на вулиці Небесної сотні сталася жахлива різанина, є жертви

Синоптики сообщили, какие погодные условия ожидают украинцев в первый день недели

Украина стала лидером в рейтинге коррупции

Местные бюджеты пополнились ста миллиардами гривен

Росія зацікавлена у поверненні своїх дипломатичних дач у США – посол

Усейн Болт завершил карьеру забегом в Лондоне

В Інтернеті порівняли ставлення до миру патріарха Кирила та Папи Римського

Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Омелян: чем может похвастаться «Укрзализныця»? Абсолютно ничем

Німецький спецпредставник: спершу потрібно вирішити конфлікт на Донбасі, а вже потім займатися Кримом

В одном из сел Закарпатья появилась площадь имени Энди Уорхола

Москва намагається налаштувати поляків проти українських заробітчан – експерти

Британцы заплатят 40 миллиардов евро за выход из ЕС

Синоптики: 7 августа погода преподнесет сюрпризы

Задля виходу із ЄС Великобританія готова заплатити 40 мільярдів євро

 Новости за день