Литва заступилася за Саакашвілі

Керівник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс звернувся до офіційного Києва з закликом, аби українська влада дала колишньому керівнику Одеської обласної державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі змогу відстоювати в суді своє право на українське громадянство, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Лінкявічюс наголосив, що Саакашвілі має отримати можливість захищати свої права у прозорому судовому процесі. Також очільник зовнішньополітичного відомства Литви підкреслив, що литовська влада і надалі буде підтримувати Україну, однак водночас вони вимагають, аби Київ не обмежував права політичної опозиції. Лінкявічюс зауважив, що особливо важливо, аби в Україні при цьому були всі необхідні умови для боротьби з корупцією.
Варто нагадати, 26 липня стало відомо, що екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. На той час Саакашвілі перебував з візитом у США. Сам політик заявив, що вважає таке рішення влади виключно політично мотивованим і в такий спосіб президент Петро Порошенко намагається позбутися політичних конкурентів.