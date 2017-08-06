Німецький спецпредставник: спершу потрібно вирішити конфлікт на Донбасі, а вже потім займатися Кримом

За інформацією Deutschlandfunk.de, Гернот Ерлер, який є уповноваженим німецького уряду з питань співробітництва з РФ, на даний час вся увага міжнародного співтовариства повинна бути зосереджена на припиненні кривавих військових дій на Донбасі, а вже потім займатися питанням незаконної анексії Крим. Про це передає replyua.net. Крім того, політик додав, що такий підхід має скласти частину консенсусу європейських країн, щоб можливість вирішити військовий конфлікт на Донбасі, а вже після того потрібно виносити на активне обговорення питання Криму.
Подібна заява Ерлера була оприлюднена після того, як буквально вчора, 5 серпня, очільник Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, заявив, що офіційний Берлін має внести корективи до політики щодо Москви.
Як відомо, керівник німецької Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер вважає за необхідне на певний час «загерметизувати» питання щодо анексії Криму і в даний час домогтися певного успіху щодо низки інших питань у відносинах з РФ. Однак вчора Лінднер уточнив свою точку щодо покращення німецько-російських відносин та визнання анексії Криму.