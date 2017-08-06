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Задля виходу із ЄС Великобританія готова заплатити 40 мільярдів євро

Задля виходу із ЄС Великобританія готова заплатити 40 мільярдів євро,
Британська влада дала згоду заплатити близько 36 мільярдів фунтів стерлінгів (це відповідає близько 40 мільярдам євро) для врегулювання фінансових зобов’язань перед Європейським союзом. Як передає replyua.net, відповідну інформацію, посилаючись на урядові джерела, оприлюднило видання The Telegraph. На переконання членів уряду Сполученого Королівства, лише таким чином можна знайти рішення з непростої ситуації, яка склалася під час переговорного процесу. Разом з цим офіційний Лондон має намір виступити із зустрічними вимогами щодо врегулювання фінансового характеру.

Британські журналісти наголошують, що Велика Британія готова виплатити зазначену вище суму, однак лише після згоди Євросоюзу винести на обговорення фінансового врегулювання в межах угоди щодо майбутніх відносин, у тому числі торгівельну угоду. The Telegraph наголошує що оприлюднення відповідної пропозиції у Лондоні відбулося вперше. Свого часу у ЗМІ розповсюджувалися чутки про 50 мільйонів, однак ця сума, як нібито сказала очільниця уряду Великобританії Тереза Мей, є занадто великою.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії підготував проект закону, яким закріплюються правові механізми запровадження санкцій на інші країни після Brexit.
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