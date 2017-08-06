Британцы заплатят 40 миллиардов евро за выход из ЕС

Власти Великобритании заявили о том, что согласны заплатить сорок миллиардов евро в качестве «отступных» для урегулирования всех своих финансовых обязательств после Брекзита перед Евросоюзом. Как передает replyua.net со ссылкой на Телеграф, об этом рассказал источник в британском правительстве.
Британские чиновники считают, что такие «отступные» являются единственным вариантом для выхода из тупиковой ситуации, которая была создана во время последних переговоров. Однако в правительстве подчеркнули, что в обмен на такую огромную сумму Великобритания будет выдвигать встречные условия. Отмечается, что Великобритания готова выплатить сумму в 40 миллиардов евро, только если ЕС согласится обсудить финансовое урегулирование в рамках соглашения по будущим отношениям, включая торговое соглашение.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что якобы британские власти готовы заплатить Евросоюзу 50 миллиардов евро, однако позже Тереза Мэй, британский премьер, опровергла слухи, заявив, что это неподъемная сумма. Напомним, что референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел больше года назад.