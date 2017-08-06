Стали известны подробности гибели Ирины Бережной

Накануне, 5 августа, СМИ сообщили о том, что в автокатастрофе на побережье Адриатического моря погибла Ирина Бережная, бывший депутат Верховной Рады.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Zadarski.hr., позже было установлено, что трагедия произошла на территории Хорватии. Бывший нардеп от Партии регионов скончалась на месте, также погиб 38-летний водитель, гражданин Болгарии. В автомобиле находилась восьмилетняя дочь Бережной, которая чудом осталась жива и почти не пострадала. Мерседес, на котором ехала Бережная, был с болгарскими номерами, и, по последней информации, он двигался по направлению к Поседарью, однако водитель не справился с управлением, и авто буквально выбросило с горного серпантина.
«Около 01:30 субботы по неизвестным причинам автомобиль покинул проезжую часть и ударился в фонарный столб на трассе. В результате ДТП погибли 38-летний водитель и пассажир, 37-летняя гражданка Украины», - заявили в местном полицейском участке. Дочь Бережной сейчас находится в одной из больниц Задара. Из-за аварии пришлось на несколько часов остановить движение авто по дороге.