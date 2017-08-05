Німецький політик, який запропонував закрити очі на анексію Криму, пояснив свою позицію

Глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер записав відеозвернення, в якому він пояснив свою позицію щодо анексії Криму, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Політик запевнив, що визнання анексії Кримського півострова неприйнятне для нього та його політичної сили. Лінднер наголосив, що він протягом багатьох років виступав різким критиком президента Російської Федерації Володимира Путіна та його політики. Однак німецький політик вважає неприйнятним, що відразу після того, «як він запропонував рухатись в напрямку покращення відносин з РФ, то його назвали людиною, яка розуміє Путіна».
Лінднер підкреслив, що його партія підтримує принципи міжнародного права та не приймає анексію Кримського півострова». Водночас лідер ВДП закинув Євросоюзу дотримання поблажливості протягом останнього часу щодо дотримання режиму санкцій, а також додав, що, на його думку, питання Криму наразі не вдасться розв’язати, але про анексію необхідно продовжувати говорити, не сприймати позицію Москви, але і не прив’язувати всі інші питання до кримської теми.