Німецький політик закликав тимчасово «закрити очі» на анексію Криму

Лідер німецьких лібералів Крістіан Лінднер вважає, що питання анексованого Кримського півострова доцільно «загерметизувати» на певний період часу і почати досягати прогресу у відносинах з Росією по інших питаннях, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.
Відповідну позицію керівник Вільної демократично партії ФРН оприлюднив в інтерв’ю одному із німецьких видань. На його думку, європейська безпека та благополуччя нині залежать від відносин з Російською Федерацією і саме тому Лінднер є прихильником ідеї щодо зміни курсу офіційного Берліну щодо Москви. На його думку, наразі необхідно «напрацювати такі пропозиції, які дали б змогу Путіну змінити власну політику «без втрати обличчя».
Що ж стосується питання анексованого Криму, то його політик вважає необхідно розглядати як «довгостроковий тимчасовий стан». Крім того, Лінднер виступив проти того, щоб санкційні обмеження проти РФ були зняті лише після повного виконання Мінських домовленостей, бо ж, на його думку, позитивні проміжкові результати теж потрібно брати до уваги».