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Німецькі ліберали на деякий час запропонували заплющити очі на анексію Криму

Німецькі ліберали на деякий час запропонували заплющити очі на анексію Криму
Питання, яке стосується анексії Росією Криму, на деякий час потрібно «загерметизувати» та досягнути прогресу у низці інших питаннях у стосунках із Москвою. Як передає replyua.net, відповідну точку зору під час розмови з журналістами видання Funke Mediengruppe оприлюднив глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер. Він переконаний, що успіх у досягненні європейської безпеки та благополуччя буде залежати, зокрема, від того, як складатимуться відносини з Росією.

Лінднер вважає, що офіційний Берлін має змінити політику щодо Росії. Зокрема, він вважає за необхідне створення таких пропозицій, завдяки яким Путін міг би змінити свою політику «не втрачаючи обличчя».

«Коли мова йде про табу, то я вважаю, що Крим має розглядатися як довгостроковий тимчасовий стан», - переконаний очільник ВДП. Крім того, Крістіан Лінднер висловив незгоду з тим, що санкції проти Москви варто скасовувати лише тоді, коли мінські домовленості будуть повністю виконані. Політик вважає, що проміжні успіхи також потрібно оцінювати. Однак, за інформацією Tagesschau, точка зору Лінднера не співпадає з офіційною програмою його партії, у якій наголошується, що антиросійські санкції потрібно зберігати.
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