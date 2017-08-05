У МЗС Литви вступилися за Саакашвілі у питання позбавлення його українського громадянства

Офіційний Вільнюс звернувся із закликом до влади України забезпечити Михайлу Саакашвілі, екс-президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області, право на захист у судових інстанціях права на українське громадянство. Як передає replyua.net з посиланням на Delfi, заяву відповідного змісту оприлюднив керівник литовського зовнішньополітичного відомства Лінас Лінкявічус. На його переконання, Саакашвілі обов’язково має отримати можливість на захист своїх прав під час прозорого судового розгляду.
Крім того, Лінкявічус додав, що згідно щ положеннями норм міжнародного права ситуація, у якій опинився Саакашвілі, є «досить делікатною». Високопосадовець зазначив, що у Литві і у подальшому мають намір надавати підтримку Україні, однак при цьому він вважає, що права опозиційних діячів порушувати не варто. «Особливе значення відіграє те, щоб опозиція мала всі можливості для боротьби з корупцією»,- сказав міністр закордонних справ Литви.
Нагадаємо, що український президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі через те, що він, оформляючи українське громадянство, подав недостовірні дані.