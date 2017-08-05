Главу Минобороны Польши подозревают в связях с Россией

В польском оборонном ведомстве обратились с судебным иском против журналиста Томаша Пьонтека. Как передает replyua.net, в своей книге под названием «Мацеревич и его секреты» заявил, что министр обороны Польши Антони Мацеревич имеет связи с военнослужащими России, передает «Радио Свобода». Минобороны Польши заявляет, что журналист «использовал методы силы и угрозы по отношению к представителю госучреждения», а также «публично оскорблял и унижал конституционное ведомство». Таким образом, если Пьонтеку вынесут приговор, журналист может три года провести в тюремном заключении.
Реакция ОБСЕ, а также десяти других организаций, которые борются за свободу прессы, в том числе «Репортёров без границ» и Freedom House обратились к польским властям быть сдержанными и защитить свободу СМИ в стране, а Мацеревича – забрать поданный им иск против журналиста.
Что касается самого Пьонтека, то вчера, 4 августа, он сказал, что никогда не предъявлял никаких угроз министру обороны и не считает, что есть какие-либо причины для иска в суде. К тому же, он добавил, что слухи о том, что Мацеревич связан с Москвой, имеет множество подтверждений, и для самой Польши и НАТО последствия могут оказаться серьезными.