Из-за аномальной жары страны Евросоюза ввели красный уровень опасности

Десять стран, входящих в Евросоюз, объявили красный уровень опасности из-за экстремальной жары, которая установилась в последние дни. Как передает replyua.net со ссылкой на Eumetnet, красный уровень был введен властями Словении, Швейцарии, Польши, Румынии, Венгрии, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Италии.
В этих государствах в дневные часы столбик термометра поднимается выше отметки в сорок градусов. В Болгарии, Македонии, Греции, Франции и Испании был введен оранжевый уровень опасности. Впрочем, в отдельных районах этих стран также температура преодолевает отметку в сорок градусов в дневные часы. В Польше и Румынии из-за жары погибли двое граждан, сотни людей продолжают обращаться за медицинской помощью, многих из них пришлось госпитализировать.
Европейские метеорологи уже предупредили, что только в следующий четверг температура начнет понижаться. Напомним, что жара в Украине начнет спадать, по прогнозам Гидрометцентра, уже в понедельник. Завтра в страну придет грозовой циклон, и с понедельника дожди начнутся почти во всех регионах.