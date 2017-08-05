Саакашвілі запланував турне європейськими країнами

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, якого нині можна вважати однією з найвідоміших осіб без конкретного громадянства, після відвідин Польщі має намір здійснити візит до низки інших європейських країн. Як передає replyua.net, таку заяву політик оприлюднив у прямому ефірі польської радіостанції RMF FM.
Зокрема, Саакашвілі зазначив що хоча Петро Порошенко і підписав указ про позбавлення його українського громадянства, він очолює партію. «З таким рішенням президента України не погодиться українське суспільство, тому я буду повертатися. В даний час я перебуваю в Польщі, хоча у Порошенка не було бажання, щоб я виїжджав із території США, де мені і стало відомо, що тепер я не український громадянин. Після цього я відразу прибув до Варшави. У мене є плани провести зустрічі і в інших містах Європи»,- підкреслив Михайло Саакашвілі. Він також заявив, що для України Варшава є важливою.
Саакашвілі наголосив, що у нього немає намірів відмовлятися від проведення реформ в Україні. Він готовий до проведення активної політичної діяльності, хоча і не уточнив, яким чином це буде робити, не маючи українського громадянства.