Мощный циклон в Европе накалил воздух до 50 градусов – побиты все температурные рекорды

Глобальное потепление фиксируется во всех уголках планеты, однако Европа стала «чемпионом» по темпам изменения климата. Как информирует replyua.net со ссылкой на европейские источники, в некоторых странах столбик термометра приближается к отметке в 50 градусов, и так продолжается уже несколько дней.
По словам метеорологов, в Европу пришел мощный антициклон «Люцифер», который и устанавливает аномальную погоду во многих государствах. В дневные часы температура выше сорока градусов фиксируется метеорологами в Италии, Франции, Германии и Испании. Европейцы к такой жаре не привыкли, поэтому спасаются самыми разными способами – кто-то взял отпуск, чтобы спастись от жары на пляже, а кто-то даже купается в городских фонтанах.
Полицейские уже закрыли на это глаза и разрешают прохожим освежиться. Эксперты фиксирует резкие темпы увеличения продаж прохладительных напитков и мороженого. Уже известно о первых пострадавших из-за аномальной жары. За последние дни тысячи европейцев обратились за медицинской помощью.