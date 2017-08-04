Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал довкола турбін Siemens

У Європейському Союзі ухвалили рішення щодо розширення санкційних обмежень проти Російської Федерації після того, як розгорівся скандал довкола газових турбін виробництва німецької компанії Siemens, які було доправлено на територію анексованого Кримського півострова в обхід санкцій, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Рада Євросоюзу додала в п’ятницю, 4 серпня, до санкційного переліку ще трьох громадян Росії та 3 російські компанії. Зокрема, мова йде про ВАТ "ВО Технопромэкспорт", ТОВ "ВО Технопромэкспорт", та ЗАТ "Интеравтоматика", гендиректора ТОВ "ВО Технопромэкспорт" Сергія Топора-Гілку, а також посадовців Міністерства енергетики Росії: заступника міністра Андрія Черезова та очільника одного із департаментів міністерства Євгена Грабчака.
Варто нагадати, ініціатором розширення санаційного списку ЄС проти Росії була Німеччина. Це було спричинено тим, що Москва порушила попередні домовленості про те, що придбані у німецької компанії Siemens турбіни не будуть постачатися на територію анексованого Кримського півострова. Крім того, представники Siemens повідомили про наміри повернуті турбіни у судовому порядку.