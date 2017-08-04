Через скандал з турбінами Євросоюз розширить сьогодні санкції проти РФ - Reuters

У п’ятницю, 4 серпня, Європейський Союз розширить санкційні обмеження про Російської Федерації після скандалу, що виник довкола газових турбін Siemens, які незаконно постачалися до анексованого Криму, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію поширили представники західної преси, посилаючись на європейських дипломатів. За даними ЗМІ, до вечора п’ятниці країни Європейського Союзу мають час на те, щоб подати власні зауваження з приводу чорного списку. Як доповіли інформаційному агентству Reuters 2 дипломатів, очікується, що ніяких перешкод не виникне і рішення щодо санкцій таки схвалять.
В минулому місяці офіційний Берлін пропонував додати ще 4 росіян, серед яких співробітники Міністерства енергетики РФ, до санкційного списку. Також німецькі посадовці пропонували запровадити санкції проти 3 російських юридичних осіб. За попередньою інформацією, серед них була та компанія, яка опікувалась постачанням турбін на територію анексованого Кримського півостровова. При цьому Євросоюз прагне досягти одностайності в питанні санкцій і тому, за інформацією джерел, через наполягання Італії одне ім’я із санкційного переліку вилучили.