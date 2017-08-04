У МЗС Німеччини різко висловив лис яз приводу санкцій США проти РФ

Керівник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель виступив з критичною заявою щодо нових американських санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації, Північної Кореї та Ірану, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Габріель вважає, що «нове правове становище у США діаметрально різниться з інтересами Німеччини та Євросоюзу». Водночас міністр додав, що глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв, що згодом Вашингтон перейде до дій, які покажуть, що ухвалений законопроект про санкційні обмеження не спрямований проти інтересів Європи і насправді Вашингтон прагне дійти до порозуміння з європейськими друзями». Загалом німецький урядовець наголосив, що американські санкції є проблематичними і на його думку, і у США, запроваджуючи їх, переслідували виключно свої економічні інтереси. Габріель відмітив, що таким чином американці прагнуть викинути російський газ з ринку Європи і натомість реалізовувати власний газ в ЄС. Однак це, за словами керівника МЗС ФРН, у Європі прийняти не можуть.
Нагадаємо, 2 серпня Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії, КНДР та Ірану.