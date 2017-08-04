Лукашенко обратился с важным заявлением ко всем белорусам

Население Беларуси необходимо увеличить до 15 миллионов человек в ближайшие годы, и ситуация с демографией в стране сейчас очень сложная. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление прозвучало от Александра Лукашенко, президента Беларуси.
По его словам, главной задачей всех белорусов является увеличение числа населения страны до 15 миллионов человек, и эту задачу будет решать самое молодое поколение белорусов, поскольку большое население – это мощь страны, ее экономическое процветание и безопасность. Лукашенко при этом отметил, что может с удовлетворением констатировать, что за последние годы в стране наблюдался только прирост населения, хоть и незначительный. «Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек», - отметил глава государства.
Впрочем, выполнить такую задачу возможно только через несколько десятилетий, поскольку в настоящее время население Беларуси едва достигает 9,5 миллионов граждан. В прошлом году рождаемость превышала смертность, но всего лишь на шесть тысяч человек, и это очень маленькая цифра.