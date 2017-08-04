У Євросоюзі виявили мільйони небезпечних для споживання курячих яєць

У декількох країнах Європейського Союзу з полиць супермаркетів відкликали мільйонні партії курячих яєць через те, що в них перевищується вміст токсичного інсектициду фіпронілу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Європейська преса повідомляє, що через цю проблему, у Нідерландах тимчасово припинили працювати 180 фермерських господарств, а також було розпочато кримінальне розслідування за цим фактом. Також відомо, що майже мільйон яєць, які везли до магазинів Німеччини, відкликали з кордону Нідерландів. Яйця зі вмістом токсичної речовини були знайдені також на території Бельгії. Наразі відомо, що на фермерських господарствах ця речовина використовувалася незаконно з метою підвищення ефективності препаратів.
Варто зазначити, що додаючи у препарати інсектицид фіпроніл, тварин можна позбавити кліщів, бліх та вошей, але використовувати цю речовину для тих тварин, які вживають в їжу люди, категорично заборонено. Як повідомляють фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, довготривале споживання цієї речовини у значних кількостях, може призвести до пошкодження нирок, печінки та щитовидної залози.