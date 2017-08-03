У Франції заборонили «кумівство» у владних колах

Французький парламент остаточно затвердив законопроект, яким встановлюється заборона на те, щоб парламентарі брали на службу своїх родичів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідне рішення підтримали 383 законодавці, троє голосували проти цього закону і ще 48 утрималися від голосування. Так званий закон «про моралізацію політичного життя» юридично затверджує, що посадовці не мають права працевлаштовувати членів своєї родини, а також затверджений закон встановлює нову систему витрат парламентарів.
Варто нагадати, напередодні президентських виборів в цьому році у Франції розгорівся скандал довкола представника партії консерваторів Франсуа Фійона. Як повідомляла тоді французька преса, члени родини Фійона ймовірно були працевлаштовані за державний кошт, хоча насправді жоден з них не працював. Тоді також було заарештовано дружину консерватора Пенелопу Фійон, а в квартирі політика були проведені обшуки. Це дискредитувала кандидата на посаду президента і його позиції в виборах значно знизилися і в березні 2017 роки Фійон заявив, що він завершує передвиборчі перегони.