Українського нардепа допитала прокуратура Італії у справі військового Марківа

Народного депутата України Андрія Антонищака, який також є координатором батальйону ім. Кульчицького, допитали співробітники італійської прокуратури в рамках справи українського військовослужбовця Віталія Марківа, якому висувають звинувачення у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокелле в травні 2014 року неподалік Слов’янська, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Парламентар розповів, що представники прокуратури Мілана допитували його протягом шести годин. Варто зазначити, що 17 липня в Італії відбувся перший допит українця Марківа в рамках цієї справи.
Нагадаємо, за результатами проведеного розслідування українськими правоохоронцями, італієць Рокелле та його російський перекладач загинули внаслідок обстрілів, які проводили російсько-терористичні війська. Однак згодом в Італії вирішили провести самостійне розслідування. За джерелами ЗМІ, французький журналіст дав свідчення італійським правоохоронцям, в яких розповів про причетність української сторони до цього обстрілу і начебто, що українець Віталій Марків сам надавав наказ про початок обстрілу.