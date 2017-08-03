В Великобритании зафиксирован первый случай зомби-вируса

Британские ученые сообщили о том, что по всей стране очень быстро размножается бакуловирус – очень опасный инфекционный агент, поражающий гусениц.
Он вынуждает их ползти на яркий свет, где они почти мгновенно погибают и лопаются, поражая многих насекомых. Как сообщает replyua.net, ученые занялись исследованием необычного вируса после того, как специалист организации движения «зеленых» обнаружил останки личинок чешуекрылых. Отмечается, что смертельный зомби-вирус поражает гусениц коконопряда дубового. Эти представители отряда предпочитают всегда находиться в темных местах и тени, чтобы их не съели птицы. Инфекция постепенно растворяет внутренности насекомого и истончает покровы.
Больное насекомое выползает на солнце, и при самом слабом механическом воздействии кожа лопается, отмечают исследователи. По их словам, после того, как гусеницы лопаются, растекается жидкость, заражающая насекомых. Специалисты уверяют, что этот вирус представляет опасность только для насекомых, однако он распространяется слишком быстро.