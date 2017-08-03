Польша поддержала новые антироссийские санкции

Министерство иностранных дел Польши опубликовало документ, где говорится о том, что Польша приветствует документ о новых антироссийских санкциях, подписанный Дональдом Трампом, президентом США.
Как передает replyua.net, в польском МИДе подчеркнули, что санкции должны оказаться более эффективными, чем прежде. «Факт того, что теперь санкции оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством Конгресса, дает надежду, что они окажутся более эффективными»,- сказано в сообщении. В польском ведомстве также добавили, что ограничения, наложенные на энергетический сектор России, в том числе и на компании, которые занимаются строительством «Северного потока-2», соответствуют энергетическим интересам Польши.
Напомним, что Дональд Трамп подписал закон о санкциях, однако при этом заявил, что закон сырой и ущербный для американского народа, но он не мог поступить иначе, поскольку речь идет о национальном единстве США. Нужно отметить, что многие эксперты считают, что эти санкции не будут отменены в ближайшие десятилетия, а отношения между РФ и США окончательно испортятся.