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В ЕС и России прокомментировали новые санкции США

В ЕС и России прокомментировали новые санкции США
Реакция Европейского союза на новые антироссийские санкции, введенные накануне, второго августа, по сравнению с Кремлем, оказалась весьма резкой, сообщает replyua.net. В частности, возглавляющий Европейскую комиссию Жан-Клод Юнкер отметил, что в Брюсселе не исключают вероятности применения ответных мер на санкции Белого дома против России, если их результатом будет нанесение ущерба экономике ЕС. К тому же, со слов Юнкера, если новые ограничения США против РФ станут причиной ущерба экономике ЕС, то спустя несколько дней Брюссель примет решение об ответных мерах.

К тому же, глава Еврокомиссии добавил, что для ЕС и США очень важным является согласование позиций по санкциям против России за ее агрессивную политику в Украине. «У нас есть готовность встать на защиту своих экономических интересов по отношению к Соединенным Штатам, и мы прибегнем к подобным мерам», - добавил Юнкер.

В свою очередь, пресс-атташе главы Кремля Дмитрий Песков отметил, что фактически никаких изменений в связи с введенными новыми санкциями США не произошло. «Это фактически не означает ничего. Никаких ответных мер с нашей стороны не будет», - заявил он.
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