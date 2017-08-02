У ЄС змінили свою думку щодо санкцій США проти Росії

Очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що він задоволений тим, що в тексті законопроекту щодо нових санкцій США проти РФ було враховано занепокоєння Брюсселю, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
При цьому Юнкер додав, що Євросоюз готовий до можливих кроків у разі, якщо інтереси європейських компаній таки будуть порушені. Президент Єврокомісії зазначив, що законопроект був пом’якшений після того, як Брюссель висловив свою стурбованість, а також у Конгресі США переконані, що санкційні обмеження застосують лише після того, як будуть проведені попередні консультації з союзними країнами. Водночас Юнкер висловив готовність в разі необхідності захищати економічні інтереси ЄС по відношенню до США, якщо американські санкції якимось чином поставлять у невигідне становище компанії Європейського Союзу, які підтримують торгівельні відносини з Росією в енергетичному секторі.
Варто нагадати, у середу, 2 серпня, Дональд Трамп підписав закон про санкційні обмеження США проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї.