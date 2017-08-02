Наслідки Brexit: Лондон готує законопроект про запровадження санкцій

Уряд Великобританії оприлюднив в середу, 2 серпня, попередній план законопроекту, який надасть офіційному Лондону повноваження щодо запровадження санкційних обмежень вже після того, як країна вийде з Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.
Відомо, що наразі британський уряд запроваджує санкційні обмеження проти окремих держав в рамках законодавства Європейського Союзу, однак після брекзиту, офіційний Лондон не буде мати відповідних юридичних повноважень для того, щоб ті санкції, що діяли донині, діяли і надалі.
Алан Дункан, який обіймає посаду британського міністра у справах Європи, зазначив, що цей закон, над яким нині працюють у Лондоні, має дозволити Великобританії вживати певні заходи щодо тих країн, організацій чи осіб, які порушують міжнародне законодавство, займаються терористичною діяльністю або фінансують її, а також загрожують міжнародному миру та безпеці. У новому законопроекті передбачено, що санкції діятимуть рік і питання щодо їх перегляду та продовження відповідно розглядатимуть щорічно.