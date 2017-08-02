Власти Молдовы объявили Рогозина персоной нон-грата

Сегодня состоялось заседание молдавского правительства, во время которого Дмитрия Рогозина, вице-премьер-министра России, объявили персоной нон грата, сообщает replyua.net. Согласно информации пресс-службы молдавского европейского ведомства, исходя из данного решения, вице-премьер-министр России лишен права въезда в Молдову, а также на транзит через территорию этой страны.
«Фарита Мухаметшина, посла РФ в Кишиневе, пригласили в МИДЕИ. Причиной этого стали недавно прозвучавшие публичные заявления вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. Например, особое внимание российского посла обратили на разговор Рогозина с журналистом телеканала «Россия-24», в ходе которого он допустил серьезные оскорбления в адрес Молдовы, а также ее граждан. К тому же, хотелось бы отметить, что Дмитрий Рогозин резко раскритиковал власти страны», — сказано в документе.
Сотрудники министерства выразили огромное сожаление в связи с тем, что такие заявления звучат не впервые. Их официальный Кишинев считает «попыткой грубого вмешательства в дела государственного значения».