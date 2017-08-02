Варшава будет требовать от Берлина репарации за Вторую мировую войну

Глава оборонного ведомства Польши Антоний Мацеревич считает, что немецкие власти обязаны выплатить полякам военные репарации из-за нанесенного материального ущерба и преступные действия в период Второй мировой войны. Как передает replyua.net, такое заявление Мацеревич озвучил в интервью журналистам телеканала TVPInfo.
Со слов высокопоставленного чиновника, Варшава фактически всегда предъявляла претензии в адрес Берлина, который 1 сентября 1939 года начал военную агрессию против Польши, а после этого фактически пять лет держала польские территории в оккупации.
«Это ложь, когда говорят об отказ польского государства от немецких военных репараций, которые ему принадлежат. На самом деле советская военная колония, которая называется Польской Народной Республикой, решила отказаться частично от репараций, также связанных с марионеточным государством под названием ГДР. Хотел бы отметить, что данный акт никогда формально и юридически не был оформлен, а в большей мере публицистическим и политическим», — отметил он. Ожидается, что доклад о претензиях Польши по отношению к Германии опубликуют в ближайшее время.