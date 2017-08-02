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Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Рогозіна персоною нон грата

Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Рогозіна персоною нон грата
У Молдові ухвалили рішення про оголошення російського віце-прем’єр-міністра Дмитра Рогозіна персоною нон грата, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Відповідну інформацію поширили місцеві ЗМІ. За даними журналістів, це рішення було прийнято під час засідання уряду у середу, 2 серпня, і ініціатором стало Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції. Влада країни пояснила таке рішення тим, що російський високопосадовець неодноразово «виступав з промовами недружнього характеру, які дискредитують і ображають Молдову». Напередодні в ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що уряд Молдови має наміри заборони віце-прем’єру Російської Федерації, як в’їзд на територію Молдови, так і пересування нею. Натомість сам Рогозін анонсував свій приїзд до Молдови у вересні за умови, що керівництво країни буде гарантуватиме йому безпечні умови та забезпечить транзит у повітряному просторі інших країн.

Варто нагадати, напередодні румунська влада заборонила Дмитру Рогозіну перетинати повітряний простір країни, коли росіянин прямував на рейсовому літаку до Молдови, де у нього мала відбутися зустріч з президентом Ігорем Додоном.
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